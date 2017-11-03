Cinsel taciz skandalı dinmiyor! O da tacizci çıktı

ABD'de, ünlü yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan ve Hollywood'u sarsan cinsel taciz ve tecavüz skandalları tüm hızıyla sürüyor. "Yağmur Adam" ve "Kramer Kramer'e Karşı" filmlerindeki rolüyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Dustin Hoffman'ın, 30 yıl önce prodüksiyon asistanı olan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 1985'te "Satıcının Ölümü" adlı TV filminin çekimleri sırasında 17 yaşındaki Anna Graham Hunter, Hoffman'ın poposunu ellediğini ve kendisiyle cinsel içerikli sohbetler yaptığını açıkladı. Hollywood Reporter dergisi için kaleme aldığı yazıda Hoffman'ın kendisini ve setteki diğer kadınları hedef alan tacizlerini anlatan Hunter, "Setteki ilk günümde benden ayak masajı istedi, yaptım. Popomu sıktı. Önümde seksten bahsetti" ifadelerini kullandı.