Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cinsel istismar iddiası asılsız çıktı

Diyarbakır'da 20 yaşındaki bir kişinin, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:05
Cinsel istismar iddiası asılsız çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 20 yaşındaki bir şahsın, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir okulun bahçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna 20 yaşında kar maskeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan olayla ilgili o bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, istismara uğradığı iddia edilen çocuk ile o sırada yanında yer alan 11 yaşındaki erkek çocuğu dinledi.

Araştırma sonucunda, basın yayın organlarında da yer alan iddianın asılsız olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:05
  1. cinsel istismar
  2. Diyarbakır
  3. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şaşırtan sonuç! En fazla doğalgaz bu ülkede
    1. Şaşırtan sonuç! En fazla doğalgaz bu..
    2. 103 kilo zehir ile Türkiye'ye giriş..
    3. İstanbul'da feci kaza: E-5 kilitlendi!..
    4. Başvurana 3 ay içinde 3 bin 407 TL
    5. Vatandaş isyan etti! Arabayı durdurup...
    6. 'Şükür Bayramı'nı nasıl 'Şeker..
    7. Kemal Kıılıçdaroğlu'na 'bozkurt' ayarı
    8. 2 AB ülkesinden Türkiye açıklaması
    9. Altıntop sürprizi! Kulübü açıkladı
    10. Borsa İstanbul ilk yarıyı lider..
    11. Meteoroloji'den Aydınlılara uyarı:..
    12. May'den İngiltere'deki AB..
    13. Messi'nin başı vergi ile dertte
    14. Eyüp'te 3 yaşındaki kızı rehin alan..
    15. Başbakan Yıldırım: Savunma değil,..
    16. Kutsal mekanlarda bayram trafiği
    17. Adana Demirspor'dan 3 yıllık sözleşme!
    18. Karar açıklandı! Yasak ilan edildi
    19. Elazığ'da serinlemek için girdiği..
    20. 'G20 zirvesine Erdoğan'ın..
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…