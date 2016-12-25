''Çin'nin amacı Müslümanları yok etmek''

Özgür Asya radyosunun bildirdiğine göre, ABD.merkezli “ Yeni ABD’nin Güvenliği – New US.Security ” adlı bir düşünce Kuruluşunun strateji uzmanı Parrick Meir’ın kaleme alarak yayınladığı bir makalesine dayanak verdiği haberine göre 22 Aralık 2016’te yayınlanan bu makale’de Komünist Çin’in işgal ettiği Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Uygurları toptan Terörist olarak yaftalamaya çalıştığı ve Müslüman Uygurları “Bu Teröristler Endonezya İçin de bir tehdittir.” Algısını yerleştirmek isteğini bildirdi.

Makalenin yazarı Meir, makalesinde Çin’in Uygurlara yaftalayarak mahkum ettirmeye çalıştığı bu iftiralarının esas amacının kendilerinin Uygurlara karşı yürüttüğü, baskı,zulüm,assimilasyon ve dini ve etnik soykırım uygulamalarını haklı göstermek ve dini yönden kardeş Endonezya halkının Uygurlara olan ilgi ve sempatısını yok etmek olduğunu de belirtti.

Endonezya Çin’in Uygurları Acımasızca Bastırdığının Farkında

Yeni ABD’nın Gvenliği (New US. Security) düşünce kuruluşunun uzmanı Patrik Meir makalesinde bu görüşlere de yer veriyor,” Nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşuturduğu 220 milyonluk Endonezya.Çin kendi topraklarında toptan yok etmeyi hedeflediği Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Uygur Kardeşlerinin dini, insani hak ve hukuklarının ihlal edildiğini ve kendilerinin de sürekli olarak acımasızca bastırıldıklarını biliyor ve bu konuda çok duyarlı oldukları görülüyor.

Ayrıca. Endonezya yönetiminin de uluslar arası terörizmle mücadele ve küresl güvenlik konularında Komünist Çin ile işbirliği yapmaya pek istekli olmadığı de bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz aylarda Endonezya yönetimi bu ülkede faaliyet gösteren bazı Radikal Silahlı Güçler ile yaptığı mücadelede yakalanan ve bu eylemleri ile “Teröristlere Yardım yaptıkıları “ suçlaması ile 6 yıl hapis cezasına çarptırılan 6 Müslüman Uygur’ur kendilerine teslim edilmesi yönündeki taleplerini de reddetmiş buluyor.”diye yazdı,