Cinnet getiren dönerci ortalığı savaş alanına çevirdi

Dönerci H.K., bugün saat 11.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Set Boyu Caddesi'nde bulunan işyerinin camlarını kırmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan müşteriler, korkuyla dönerciden dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, H.K.'yı sakin olması ve kendine bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı.

Buna rağmen H.K., işyerindeki mutfak malzemelerini dışarıya fırlatmaya başladı. İşyerinin içine yığdığı tüpleri açan H.K., elinde çakmakla dolaşmaya başladı. Polis, olası bir patlamaya karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İşyerinin elektrikleri kesildi. Çanakkale Belediyesi 110 itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri ambulansla olay yerinde hazır bekletildi.

Yaklaşık 1.5 saat süren bekleyişin ardından, polisler ile arkadaşları H.K.'yı ikna etti. İşyeri içinde bulunan tüpler ise olası bir patlamaya karşı dışarı çıkarıldı. Bu sırada işyerinde bulunan bir çalışan, gazdan etkilenince 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Polislerin ikna etmesinin ardından, H.K. işyerinin arka kapısından ekip otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.