Çinli'yi yendi, pazara girdi

Balıkesir’de üretim yapan Eğinlioğlu Zincir, önce Avrupa pazarına satış yapan Çinli şirketlerin müşterilerini kazandı. Sonra da Çin’e zincir satmaya başladı. Şirketin ikinci kuşak patronu Ali Eğinlioğlu, doğru üretim ve strateji ile Çinlilerin yenilebildiğini belirtti.

Balıkesir’de zincir üreten Eğinlioğlu firması, Avrupa pazarında etkili olan Çin’i geride bıraktıktan sonra bu ülkeye de ihracat yapmaya başladı. Eğinlioğlu Zincir’in Genel Koordinatörü Orçun Eğinlioğlu, Balıkesir’in en eski sanayi kuruluşlarından olduklarını ifade ederek, firmayı dedesi Mithat Eğinlioğlu’nun 1942’de kurduğunu anlattı.

İkinci kuşak olan babası Hasan Ali Eğinlioğlu ile firmayı daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eğinlioğlu, “Biz 2005’e kadar sadece 2 ülkeye ihracat yapıyorduk. Şu anda 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim aktif pazarına ihracat yaptığımız ülke sayısı 45” dedi.

‘BİR BAŞARI HİKAYEMİZ VAR’

Eğinlioğlu, şu anda yurtdışı yatırımlarıyla beraber 960 müşteriyle çalıştıklarını belirterek, “Türkiye zincir ihracatının yüzde 90’ını biz yapıyoruz. Bizim ana pazarımız Orta Avrupa. Orta Avrupa’da gerçekten iddialıyız. Özelikle Alman ve Avusturyalı rakiplerimiz var. Biz 75 bunlar ise 400-450 yıllık firmalar. Hem teknoloji birikimleri hem de finansal kaynakları oturmuş firmalar. İlk başlarda bu firmalarla rekabet etmekte zorlanıyorduk fakat kendi ürünlerimizi yaptığımız ve teknolojimizi kullandığımız için onlarla rekabet edebiliyoruz. Gelişmiş ülkelere ürün satıyoruz. İhracatımızın yüzde 75’i gelişmiş ülkelere yapılıyor. Almanya, İskandinav ülkeleri, Fransa, Polonya, Avusturya önemli pazarlarımız. Ürünlerimiz patentli. Şu an bir başarı hikayemiz var. Balıkesir’den Çin’e zincir ihracatı yaptık. Büyük bir anlaşmamız var patentli ürünümüz kopyalanamıyor. Alman ürünlerinin çok daha üzerinde bir mukavemete sahip” dedi.

Bu ürünlerle Uzakdoğu’ya ihracata başladıklarına dikkati çeken Eğinlioğlu, “3 yıllık bir sözleşmemiz var. Bu bizim şevkimizi artırdı. Şuna inanıyoruz iyi teknolojiyle gücü verimli kullanılarak Uzak Doğu ile rekabet edilebiliyor. Bizim Orta Avrupa’da başarılı olduğumuz bütün pazardaki müşterilerimiz Çin’i terk ederek bize döndü. Parsiyelde hız, teknoloji, verimlilik, iyi servis ve jeopolitik konum sayesinde Çin’i geride bıraktık. Çin ile Orta Avrupa’da rahat rekabet edebiliyoruz. Biz zaten baktık Avrupa’da rekabet edebiliyoruz, gidelim onların pazarında da rekabet edelim dedik. Araştırmamız 2, 3 yıl sürdü, şimdi Çin’e ihracat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da zincir denildiğinde Force Chain markasıyla Türkiye’nin akla geldiğini, yurt içinde ise Eğinlioğlu’nun bilindiğini vurgulayan Eğinlioğlu, 3 aylık üretimle Türkiye’nin ihtiyacı olan zinciri tedarik edebilecek kapasitede olduklarını anlattı.

ÜRÜNLERİ 11 SEKTÖR KULLANIYOR

Balıkesir’deki merkezinde 2 ile 16 milim arasında ürettikleri zincirlerin 11 sektörde kullanıldığını dile getiren Eğinlioğlu, “Yük kaldırma, yük gerdirme, caraskal, konveyör, ormancılık, denizcilik, patinaj, inşaat, yapı market, standart zincir yani, DIN standardı, ABD standardı, İskandinav standardı, Avusturya standardı gibi zincirler ve sektöre özel zincirler üretiyoruz” dedi.

Almanya ve Polonya’da ilk yurtdışı yatırımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Eğinlioğlu, “Almanya’daki en büyük müşterimizi 3 yıl önce satın aldık. Burada hisselerin yüzde 90’nı bize ait, kalan kısmı yabancı ortağımızda. Bu şirket kendi içinde büyüyor Almanya’nın güneyinde bir ofis açtı, Nünberg’te. Buradaki ticaretimizden çok memnunuz. Burada yaklaşık 750 müşterilik bir portföy satın aldık. Hedefimiz burada 2018’de, bin 750 müşteriye ulaşmak. Bunun dışında Polonya’da bir firmamız var. İlk etapta depo olarak görev aldı. Şimdi oradan pazara ürün sunuyoruz aynı zamanda. Hedefimiz 3 ile 5 yıl içinde yurt dışı yapılanmamızı 15’e çıkarmak. Bunların 6, 7’sini önemli lojistik noktalarda, Roterdam, Hamburg, Gdansk, Helsinki, Antwerp gibi önemli liman noktalarında, İskandinav ülkelerinin bazılarında yapılanarak depolar açmak. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yapılanma planlıyoruz. 2018’de hedef pazarımız İngiltere. İngiltere ile ticaretimiz var ama pazar büyük ve artırmayı hedefliyoruz. Fransa ile de geliştirebiliriz ticaretimizi” açıklamalarında bulundu.