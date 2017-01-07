Devre arası transfer döneminde Oscar, Tevez ve Mikel gibi isimleri bünyesine katan Çin Ligi, futbol dünyasını şaşırtan bir hamleye imza attı.



Uzun süredir astronomik rakamlarla transfer yapan Çinliler, şimdi de menajer transferine başladı. Çin'in Shanghai SIPG kulübü, aldığı genç oyuncuları parlatarak yüksek rakamlara satan Porto kulübünün menajeri Acacio Valentim ile anlaşmaya vardı.



Shanghai SIPG'ın bu hamlesi ülkede futbol adına yeni bir girişimin olduğunu gözler önüne serdi. Sadece yüksek rakamlarla transfer yapmak yerine kapasiteli oyuncuları da ülkeye getirmek isteyen Çinliler, futbol piyasasının ünlü menajerlerine ilgi göstermeye başladı.













(Yeni Şafak)