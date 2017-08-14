Çinliler otomobil devine talip

Automotive News'un haberine göre iyi bilinen Çinli otomobil üreticilerinden birinin temsilcileri bu ay Fiat Chrysler Automobiles'i satın almak için en az bir teklif verdiler.



Autonews.com'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli otomobil üreticisinin temsilcileri Fiat Chrysler için piyasa değerinin biraz üzerinde bir teklifte bulundular.



Habere göre geçtiğimiz hafta Çin'e giden Fiat Chrysler yöneticilerinin Great Wall Motor yöneticileri ile görüştüler ve Çinli şirketlerin temsilcileri geçtiğimiz hafta Fiat Chrysler'in Auburn Hills'teki genel merkezinde görüldüler.



Automotive News ayrıca, başka Çinli otomobil üreticilerinin yöneticilerinin de Fiat Chrysler için teklif vermek üzere kendi due dilligence süreçlerini devam ettirdiklerini ifade etti.