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Çinliler kesenin ağzını açtı: 70 milyon Euro teklif ettiler!

İtalya Serie A'nın en formda golcüsü olan Lazio'lu Ciro Immobile'nin, Çin'e transfer olabileceği iddia edildi.

27 Ekim 2017 Cuma 23:22
Çinliler kesenin ağzını açtı: 70 milyon Euro teklif ettiler!

10. haftası biten İtalya Serie A'da attığı 13 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile Çin'e mi gidiyor?

La Gazzetta dello Sport'un verdiği habere göre, İtalyan forvet için Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'in ısrarcı olduğu belirtildi.

Bir önceki teknik direktörlüğünü Lazio'nun efsanevi çalıştırıcısı Sven-Göran Eriksson'un yaptığı, şu anda ise Andre Villas Boas'ın çalıştırdığı Shanghai SIPG'in, Immobile'nin bonservisi için 70 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, golcü oyuncuya da yıllık 6.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 23:22
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  6. 70 milyon Euro
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