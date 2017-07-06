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Çinliler Çıldırdı! Gareth Bale 800 Milyon TL!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Çin’den Gareth Bale 200 milyon Euro teklif geldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
Çinliler Çıldırdı! Gareth Bale 800 Milyon TL!

İspanyol gazetelerinde yer bulan haberlere göre; Gareth Bale Çin'den 200 milyon euro'luk teklif geldiği iddia edildi ve Çin kulubu İngiliz yıldız Gareth Bale ise ödenecek yıllık ortalama maaşın 90 milyon euro olacağı belirtildi.

ÇİNLİLER DELİRMİŞ OLMALI

Real Madrid'in İngiliz dev yıldızı Gareth Bale için şok bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol AS gazetesinde yer bulan habere göre; bir Çin kulübü, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'e 300 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

ÇİN KULUBU GARETH BALE İÇİN 90 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF ETTİ

Çin Ligi futbol takımının çok istediği İngiliz süper yıldız Gareth Bale ise verilecek yıllık ortalama maaşın 90 milyon euro olduğu belirtildi.

CRİSTİONA RONALDO’NUN BU RAKAMA NE KARAR VERECEĞİ MERAK KONUSU

Yıllardır Gareth Bale Çin liglerinden astronomik teklifler gelmesine rağmen Çin Ligi'nde oynamak istemediğini açıklayan Gareth Bale bu astronomik transfer rakamına vereceği yanıt merakla bekleniyor. Real Madrid formasıyla rekordan rekora koşan Ronaldo'nun İspanyol kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
  1. Gareth Bale
  2. Çin
  3. Real Madrid
  4. 800 milyon tl
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