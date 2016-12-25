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Çinliler çıldırdı! Arda'ya servet teklif ettiler

Transferlerin yeni gözdesi olan Çin'de Guangzhou Evergrande, milli futbolcumuz Arda Turan için kulübü Barcelona'ya 50 milyon, kendisine ise yıllık 15 milyon Euro teklif etti.

Çinliler çıldırdı! Arda'ya servet teklif ettiler
Eklenme: 25 Aralık 2016, 01:47
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Çin takımları yine transfer piyasasının altını üstüne getirmekte kararlı. Oscar gibi bir star ile açılışı yapan zengin kulüplerin kervanına şimdi de son şampiyon Guangzhou Evergrande eklendi.

YENİ GÖZDE ARDA TURAN

Çin ekibinin radarındaki isim ise Arda Turan. Biri 3 gün önce olmak üzere son 1 ay içinde 2 kez hat-trick yapan, genel performansıyla da ayakta alkışlanan Barça'nın yıldızı için gözden çıkarılan rakam tam 50 milyon Euro, yani 185 milyon TL. Bu teklifin önümüzdeki günlerde önce menajeri aracılığı ile Arda Turan'a iletileceği, olumlu yanıt gelmesi durumunda da İspanyol ekibinin kapısının çalınacağı gelen haberler arasında.

AKLI KARIŞTI

Barcelona'nın da Arda Turan için en az 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Her ne kadar İspanya'da çok mutlu olduğunu söylese de yıldız oyuncunun aklı bu astronomik teklifle gerçekten de karıştı. Zira, milli takımımızın kaptanı şu anki kulübünde 5 milyon Euro (18.5 milyon TL) kazanıyor. Çin'e giderse bu rakamı 3'e katlamış olacak

 
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