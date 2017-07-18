Çinli Heyet Büyükşehirin örnek uygulamalarını inceledi

Çin’in Ordos şehrinden Türkiye’ye gelen Çinli heyet, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediyesinin çölleşme ve erozyonla mücadele etmek için hayata geçirdiği ve belediyecilik açısından örnek olan uygulamalar Çinli heyete teknik sunumlarla aktarıldı. Heyet, toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Yapılan Mor Şebeke Hattı, Katı Atık Depolama Tesisi, çöpten elektrik enerjisi üretim tesisi ve yeşil kuşak ağaçlandırma sahalarında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle önemli bir konuda katkıda bulunmaktan ve bilgi paylaşımından mutluluk duyduklarını ifade etti. Çinli heyetin başkanı Gao Runxi, Konya’ya ilk geldiklerinde girişte şehrin kendilerini çok etkilediğini belirterek, toplantının çok verimli geçtiğini ve faydalandıklarını söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ordos şehrinde 6-16 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek 13. Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Programı (COP13) toplantısında Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yerel Yönetimler Forumunun düzenlenmesi planlanırken iki ülke arasında yapılacak istişarelerle çölleşme ve erozyonla ilgili izlenecek yol haritası belirlenecek.