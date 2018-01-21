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Çinli dev Kanal İstanbul'a göz kırptı

Dünya devi Bank of China, aralarında Kanal İstanbul’un da bulunduğu Türkiye’deki dev projelerin finansmanına talip oldu.

21 Ocak 2018 Pazar 14:53
Çinli dev Kanal İstanbul'a göz kırptı

Dünyanın önde gelen finans ve bankacılık devlerinden Bank of China (BOC) güzergahı hafta başında belli olan Kanal İstanbul dahil Türkiye'deki altyapı projeleriyle ilgileniyor.

BOC Türkiye iştirakinin Genel Müdürü Ruojie Li, Çin'in, 'Bir Kuşak, Bir Yol' girişiminde en önemli ülkelerden olan Türkiye'deki altyapı yatırımlarının finansmanına talip olduklarını belirterek "BOC, Türkiye'deki altyapı projelerinin finansmanını sağlayarak köprü görevi görmek istiyor. Çinli şirketler bu projelere yatırımcı veya yüklenici olarak katılacaktır ve bankamız bu projelerde finansman ortağı olacak" dedi. Li, Türkiye'nin, büyüyen ekonomisi ve genç nüfusuyla önemli bir ülke olduğunu söyledi. 

BOC'in uzun vadeli bir yatırımcı olarak, Türkiye'de bulunduğuna işaret eden Li, bankanın Türkiye'deki uzun vadeli varlığının sadece Türk ekonomisini değil, aynı zamanda girişimin bir parçası olan diğer ülkelerin ekonomilerini de destekleyeceğine inandıklarını anlattı. Ruojie Li, "Son yıllarda küresel piyasalar ve Türkiye piyasası değişmeye devam ediyor. Fakat Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak, Türk ekonomisinin ve Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin uzun vadeli geleceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

İPEK YOLU ETKİSİ

Ruojie Li, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" girişiminin Türkiye'ye yatırım kararı almalarında en önemli etken olduğunu belirterek, İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasını hedefleyen söz konusu girişimin önemli bir parçasının Türkiye olduğuna dikkati çekti. Ruojie Li, şöyle devam etti: "Ayrıca Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağıdır. Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret, yatırım hacmi ve diplomatik ilişkilerin son yıllarda iki hükümetin büyük çabalarıyla kademeli olarak artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. BOC'nin Türkiye operasyonlarına hazırlanması, Çin ve Türk hükümetleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve teşvik edildi. Genç bir nüfusa sahip olmak, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda giderek büyüyen bir ekonomiye sahip olacağı anlamına geliyor. Bir banka için büyüyen bir ekonomi, iş fırsatları için doğru yerdir."

Bankacılık izni öncesi 2.5 milyar dolarlık kaynak

Bank of China (BOC) Türkiye iştirakinin Genel Müdürü Ruojie Li şunları söyledi: "Bankacılık iznini almadan önce bile, 2011-2016 arasında, BOC Grubu Türkiye'de yerel projeler ve kurumsal müşteriler için 2.5 milyar dolarlık bir finans sağladı. Türkiye'de bankacılık için hazırlık aşamamızda ikili ticaret hacmini artırmak için Çin ve Türkiye ekonomisinin girişimcilere tanıtılması ve Türkiye'ye daha çok yatırım yapmak için Çinli girişimcilerin ve finansal kurumların teşvik edilmesinde büyük gayret gösterdik."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:53
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