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Çin'in Survivor'ı o ilçede çekilmeye başlandı!

Çin'de milyonlarca izleyicisi olan Survivor benzeri yarışmanın çekimlerine Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bugün başlandı.

09 Ocak 2018 Salı 17:57
Çin'in Survivor'ı o ilçede çekilmeye başlandı!

Fethiye, Çin'de yayın yapan ve bir milyar izleyicisi olduğu belirtilen Zhejıang TV'nin "24 Saat" adlı yarışmasının çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

30 tercüman eşliğinde Fethiye ilçe merkezinin yanı sıra Çalış Sahili, Şat Burnu, Kuş Cenneti, kırsal Kayaköy ve Yanıklar Mahalleri ile Ödüledeniz Mahallesi'nin Belceğiz, Kıtrak Plajları ile Oyuktepe Yarımadası koylarında ayrıntılı çekimler yapan Çinli ekibin bu görüntüleri program sırasında Fethiye'nin Çin pazarına tanıtımı için kullanacağı belirtildi. Çekimlerin ilk etabına Kayaköy Mahallesi'nde hazırlanan parkurda başlandı.

Çinli ekip, diğer çekimlerin hangi noktalarda yapılacağı ve kaç gün süreceğini ise sır gibi saklıyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:57
  1. Fethiye
  2. Çin
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