İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Çin'in Kuzey Kore çabaları işe yaramadı"

ABD başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan Amerikalı öğrenciin ölümünden sonra, Çin'in gösterdiği çabaların yetersiz kaldığını söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:36
"Çin'in Kuzey Kore çabaları işe yaramadı"

Münübe Yılmaz

Dün Tweeter hesabından yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore'de tutuklu bulunan Amerikalı öğrencinin ölümüne vurgu yapan ABD başkanı Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore uzerindeki baskılarının ise yaramadığını dile getirdi. Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi tarafından yargılnan ve 15 yıl ağır iş cezaina mahkum edilerek tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan 22 yasındaki Virginia Üniversitesi öğrencisi Warmbier'in yaşamını yitirdiği haberi tüm Amerika'da üzüntü ile karşılanırken, Trump " Kuzey Kore rejiminin bu gaddarca muamelesini ABD olarak şiddetle kınıyoruz" dedi. " Çin Devlet Başkanı Xi ve Çin'e Kuzey Kore konusundaki yardımlarından dolayı minnettarım ama maalesef çabaları ise yaramadı" açıklamasında bulunan Trump, Çin'in elinden geleni yaptığına inandığını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar ödüllendirildi
    1. Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar..
    2. AK Parti'li belediye başkanı görevden..
    3. Flaş gelişme! Katar ekibi Qatar SC..
    4. İlk doğalgazı göndermeye başladılar...
    5. Hakkımı helal etmiyorum!
    6. 'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
    7. Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
    8. THY'den bayram yolcularına acil çağrı
    9. Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
    10. Borsa rekorunu tazeledi
    11. 180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
    12. Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
    13. Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
    14. Kırmızı bültenle aranan kişi..
    15. Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
    16. Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
    17. Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
    18. Türk otomotiv devine büyük şok!
    19. 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
    20. Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!