"Çin'in Kuzey Kore çabaları işe yaramadı"

Münübe Yılmaz

Dün Tweeter hesabından yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore'de tutuklu bulunan Amerikalı öğrencinin ölümüne vurgu yapan ABD başkanı Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore uzerindeki baskılarının ise yaramadığını dile getirdi. Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi tarafından yargılnan ve 15 yıl ağır iş cezaina mahkum edilerek tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan 22 yasındaki Virginia Üniversitesi öğrencisi Warmbier'in yaşamını yitirdiği haberi tüm Amerika'da üzüntü ile karşılanırken, Trump " Kuzey Kore rejiminin bu gaddarca muamelesini ABD olarak şiddetle kınıyoruz" dedi. " Çin Devlet Başkanı Xi ve Çin'e Kuzey Kore konusundaki yardımlarından dolayı minnettarım ama maalesef çabaları ise yaramadı" açıklamasında bulunan Trump, Çin'in elinden geleni yaptığına inandığını belirtti.