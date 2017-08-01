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Çin'in ilk yurt dışı askeri üssü Cibuti'de faaliyete geçti

Çin donanması, Aden Körfezi ve Somali sularındaki BM Barış Gücü ve insani yardım faaliyetlerine katkı sağlayacak.

01 Ağustos 2017 Salı 12:10
Çin'in ilk yurt dışı askeri üssü Cibuti'de faaliyete geçti

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) yurt dışında kurduğu ilk askeri üssün faaliyete başladığı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Cibuti'de kurulan Çin'in ilk yurt dışı askeri üssü, PLA'nın 90'ıncı kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı.

Açılış törenine Cibuti Savunma Bakanı Ali Hasan Behdun, Genelkurmay Başkanı Zekeriya Şeyh İbrahim, Çin Donanma Komutan Yardımcısı Tien Cong ve iki ülkenin askeri yetkililerinin katıldığı belirtildi.

Cibuti'deki üssün, Çin donanmasının Aden Korfezi ve Somali sularında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve diğer ilgili taraflarla devriye, koruma, insani yardım, ortak tatbikat ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek stratejik deniz yollarının güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

Üste görev yapacak ilk birlikler, 11 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Canciang kentindeki limandan törenle Cibuti'ye uğurlanmıştı.

Afrika ülkesi Cibuti, halen ABD'nin bölgedeki ana operasyon üssüne ev sahipliği yapıyor. Küçük ancak Aden Körfezi ve Kızıldeniz'in birleştiği noktada, stratejik açıdan önemli bir konumda bulunan Cibuti'de, İngiltere, Fransa ve Japonya başta olmak üzere diğer bazı ülkelerin de askeri varlığı bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:10
  1. İngiltere
  2. Afrika
  3. Soma
  4. ABD
  5. Ordu
  6. Japonya
  7. Japon
  8. Fransa
  9. Birleşmiş Milletler
  10. BM
  11. Çin
  12. Somali
  13. Cibuti
  14. Times
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