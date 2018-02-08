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Çin’in Guandong eyaletinde metro inşaatı çöktü: Çok sayıda ölü var

Guandong eyaletinde metro inşaatının çökmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:10
Çin’in Guandong eyaletinde metro inşaatı çöktü: Çok sayıda ölü var

Şinhua ajansı, Foşan kentinde inşaatı devam eden metro hattında henüz bilinmeyen bir sebepten göçük yaşandığını duyurdu.

Kazada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralardı.

Kayıp 3 kişinin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık iki basketbol sahası büyüklüğündeki bir alanın çöktüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:10
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