Çin’in Guandong eyaletinde metro inşaatı çöktü: Çok sayıda ölü var

Şinhua ajansı, Foşan kentinde inşaatı devam eden metro hattında henüz bilinmeyen bir sebepten göçük yaşandığını duyurdu.

Kazada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralardı.

Kayıp 3 kişinin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık iki basketbol sahası büyüklüğündeki bir alanın çöktüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.