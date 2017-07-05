Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı

Geride bıraktığımız yıl Çin’de tanıtılan Transit Yükseltilmiş Otobüs (TEB) projesi büyük beğeni toplamıştı. Araçları yutan sistemiyle dikkatleri üzerine çeken dev otobüs, trafik sistemine çözüm getirmeyi vaat ediyordu.

Fakat tek seferde 1200 kişiyi taşıma vaadiyle yola çıkan projenin fiyasko olduğu anlaşıldı. İlk günden bu yana mali sıkıntılar yaşayan ve bir türlü istenen aşamaya gelemeyen firma, artık Çinli yetkililer tarafından resmi olarak inceleme altına alındı. Yetkililer, projenin bir aldatmaca olduğuna karar verdi sorumluları tutuklamaya başladı.

Pekin polisi, TEB projesi için yasadışı para toplama iddiasıyla soruşturma açılacağını açıkladı. Yatırımcılardan yüklü miktarda para toplayan ve sermaye oluşturan 30’u aşkın kişi hakkında incelemeler devam ediyor. Rapora göre 72 yatırımcıdan dev otobüs için toplamda 9,1 milyar yuan (1,3 milyar dolar) yatırım alındı.

Yatırımcılar şimdi çöpe giden bu paranın geri alınması için çaba sarf ediyor.