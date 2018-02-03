“Çin’e kiraz ihracatı gelişmeleri olumlu”

İzmir’de temaslarda bulunan Fakıbaba, Bitlis’in Hizan ilçesinde 21 Ocak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Hilmi Öz’ün Karşıyaka ilçesindeki ailesine taziyede bulundu.

Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehit Öz’ün babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Özer Öz’e başsağlığı diledi.

Daha sonra Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi’ni (UTEM) ziyaret eden Fakıbaba, burada yetkililerden bilgi aldı.

Bergama ilçesinde serada domates üretimi yapan Agrobay firmasında incelemelerde bulunan Fakıbaba, yetkililerden bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya’nın 5 Türk firmasına daha domates ithalatı izni verdiğini hatırlattı.