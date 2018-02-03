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“Çin’e kiraz ihracatı gelişmeleri olumlu”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Çin’e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız” dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:15
“Çin’e kiraz ihracatı gelişmeleri olumlu”

İzmir’de temaslarda bulunan Fakıbaba, Bitlis’in Hizan ilçesinde 21 Ocak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Hilmi Öz’ün Karşıyaka ilçesindeki ailesine taziyede bulundu.

Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehit Öz’ün babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Özer Öz’e başsağlığı diledi.

Daha sonra Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi’ni (UTEM) ziyaret eden Fakıbaba, burada yetkililerden bilgi aldı.
Bergama ilçesinde serada domates üretimi yapan Agrobay firmasında incelemelerde bulunan Fakıbaba, yetkililerden bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya’nın 5 Türk firmasına daha domates ithalatı izni verdiğini hatırlattı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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