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Çin'den siber saldırılara karşı kuantum ağı

Çinli bilim adamlarının güvenli internet iletişimi sağlanması amacıyla geliştirdiği kuantum ağının test aşaması başarıyla tamamladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
Çin'den siber saldırılara karşı kuantum ağı

Çinli bilim adamlarının güvenli internet iletişimi sağlanması amacıyla geliştirdiği kuantum ağının test aşamasının başarıyla tamamladığı ve ağustos sonunda hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesinin haberine göre, Şandong eyaletinin başkenti Cinan'daki hükümet ve ÇKP birimlerinde mayıs ayından bu yana denenen ticari kuantum iletişim ağı, ağustos sonunda genel kullanıma sunulacak.

Saniyede 4 bin veri şifreleme

Saniyede 4 bin veri şifreleme kapasitesine sahip sistem, yaklaşık 200 veri istasyonu arasında gizli veri akışına olanak sağlıyor.

Henüz sadece yazılı metin şifreleme özelliğine sahip olan sistemin ileride görüntü ve ses dosyalarını da iletebilecek kapasiteye ulaşması planlanıyor.

Çin Kamu Yönetimi Akademisinden Prof. Cu Licia, "Hükümet ve parti birimleri, siber saldırı ve casusluk faaliyetlerinden korunmaya ihtiyaç duyan kurumlar. Çin, ABD ve Rusya gibi siber saldırıların açık bir hedefi olmak istemiyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
  1. Rusya
  2. Times
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