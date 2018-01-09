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Çin'den savaş ilanı! Kökünü kazıyacak!

Kripto para birimi akımına katılmayı reddeden, satışı ve borsalarını yasaklayan Çin şimdi de kripto para madenciliğinin kökünü kazıyacak bir hamle yapmaya hazır

09 Ocak 2018 Salı 22:10
Çin'den savaş ilanı! Kökünü kazıyacak!

Geçtiğimiz hafta Çin Hükümeti'nin, kripto para madencilerinin elektrik tüketimini kısıtlayacak üst sınır uygulaması planladığı duyurulmuştu.
Elektrik ne alaka diyebilirsiniz. Kripto para madenciliğini bilmeyenler için basit ve kısa bir anlatım yapalım. Kripto para madencileri, blok zinciri madenciliği yapan kişilerdir. Kripto para birimi için madencilik işlemi ile oluşturulan her bir blok için madenciler sistemin belirlediği oradan ödül alır.

Bu ödül Bitcoin sistemi için 12 Bitcoin'dir.

Peki elektrikle ilgili sıkıntı nerede başlıyor? Madencilik yapmak isteyen kişiler oldukça pahalı ve geniş bir bilgisayar sistemi kurmak durumundalar. Bu sistem inanılmaz derecede elektrik tüketiyor. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır olayında yaşanan durum tam olarak bu. Neredeyse bir fabrika ile eşdeğer elektrik harcayan evde kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapıldığı tespit edilmişti.

ELEKTRİK YOKSA KRİPTO PARA DA YOK!

Çin Hükümeti de kripto para üretiminin önüne geçmek ve sistemi bir şekilde çökertmek amacı ile madencilik yapan kişileri bu işten vazgeçirmeye çalışıyor.

Çin Hükümeti neden böyle bir şey yapıyor olabilir? Bunun cevabı son derece basit. Çin, dünya çapında Bitcoin madenciliği için harcanan elektriğin 3'te ikisini tüketiyor. Bitcoin için harcanan elektriğin ne derece doğru ve etkili olduğu da bir diğer tartışma konusu.

Çin, bu konuda başarı sağlarsa kripto paraların geleceği konusunda da bir belirsizlik ortaya çıkabilir.

Elektrikte üst sınır uygulamasının etkili olacağına karşı şüpheyle yaklaşanlar da var. Buna göre küçük çaplı madencilik işlemlerini tespit etmek oldukça zor olacağı için yaptırımlar yeterince başarılı olamayacak.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 22:10
  1. ÇİN
  2. Çin Hükümeti
  3. kripto para
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