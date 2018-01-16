Çin'den Quaresma için müthiş teklif

Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euro gibi rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a gönderen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Yazılı olarak yapılan teklifi inceleyen Başkan Fikret Orman, bu transferin gerçekleşmesine onay verirken; Q7'ye, böyle bir teklifin olduğunu ve gitmek isteyip istemediğini sordu. Portekizli yıldıza yıllık 7 milyon euro ücret önerildiği iddia edildi. Quaresma, başkan Fikret Orman'a ailesiyle görüşüp kararını vereceğini bildirdi.

LENS VE GÖKHAN TÖRE VAR

Beşiktaş'ta Quaresma'nın gitmesi durumunda o mevkiide görev alacak 2 oyuncu bulunuyor. Kartal'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Jeremain Lens ve sakatlıktan çıkan ancak tam olarak hazır olmayan Gökhan Töre bu bölge için alternatif isimler...

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 7 asistle oynadı.