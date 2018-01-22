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Çin'den "pervasız" Amerika'ya tehdit

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organı "Halkın Günlüğü" gazetesi, ABD'yi Güney Çin Denizi'nde "sorun çıkarmakla" suçladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:51
Çin'den "pervasız" Amerika'ya tehdit

ÇKP'nin resmi yayın organında yer alan başyazıda, ABD donanmasının Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinin, bölgeyi askerileştiren tarafın Washington olduğunu gösterdiği savunuldu.

"Barış ve iş birliği zeminine karşı ABD gemileri, pervasızca kafa tutuyor" ifadesi kullanılan yazıda, "ABD'nin USS Hopper adlı güdümlü füze destroyerinin 17 Ocak'ta söz konusu bölgedeki Huangyen Adası'ndan 12 deniz mili açıktaki karasularına izinsiz girdiği" vurgulandı.

Gazete, "İlgili taraf (ABD), şayet pervasızca Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaya devam ederse Çin yönetimi, bölgedeki askeri güçlerini artırmak zorunda kalacaktır." görüşüne yer verdi.

Halkın Günlüğü bünyesinde İngilizce yayın yapan "Global Times" gazetesinde yer alan köşe yazısında da "Çin Halk Kurtuluş Ordusu unsurlarının, Güney Çin Denizi'ndeki askeri gücünü, ABD provokasyonlarına karşı artırmaya devam edeceği" belirtildi. Söz konusu yazıda, "Pekin yönetimi, bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderebilir ya da adaları askerileştirme gibi karşı adımlar atabilir." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, USS Hopper adlı füze destroyerinin, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer özgürlüğü çerçevesinde rutin operasyon için bulunduğu" açıklamasını yapmıştı.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:51
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