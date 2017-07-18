Çin'den Hindistan'a şok saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Hindistan’ın Sikkim eyaletine düzenlenen roket saldırısı sonucu 158 Hint askerinin öldürüldüğü ve bir çok askerin yaralandığını açıklandı. Saldırıda Çin askerlerinin roketatar, makineli tüfek ve havan kullandığı ifade edildi.

Öte yandan, Çinli yetkililer Pakistan’ın talebi doğrultusunda Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Sorununun çözülmesine yardımcı olabileceklerini belirtti.