Çin'den Hindistan'a şok saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Çin'in Hindistan’a düzenlediği roketatarlı saldırıda 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.18 Temmuz 2017 Salı 11:43
Hindistan’ın Sikkim eyaletine düzenlenen roket saldırısı sonucu 158 Hint askerinin öldürüldüğü ve bir çok askerin yaralandığını açıklandı. Saldırıda Çin askerlerinin roketatar, makineli tüfek ve havan kullandığı ifade edildi.
Öte yandan, Çinli yetkililer Pakistan’ın talebi doğrultusunda Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Sorununun çözülmesine yardımcı olabileceklerini belirtti.