Çin'den Negredo için 45 milyon TL'lik teklif

Başkan Fikret Orman ile Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Matador’un yerini doldurmak amacıyla İngiltere’de... Kartal birkaç gün içinde Negredo ile vedalaşıp yeni yıldızını İstanbul’a getirebilir.

Beşiktaş'ta transfer yeniden 1 numaralı gündem durumuna geldi... Siyah-beyazlılar, Alvaro Negredo için Çin’den gelen 10 milyon Euro’luk teklif sonrası tekrardan çalışmalara hız verdi.

Cenk Tosun’u Everton’a 28 milyon Euro’luk bir paket karşılığında satan Kartal, Kanadalı Cyle Larin’i İstanbul’a getirmişti. Ancak Orlando City’nin oyuncu ile sözleşmesi olduğunu iddia etmesi nedeniyle 22 yaşındaki oyuncunun transferi henüz sonuçlandırılamadı. Yönetim bu soruna konsantre olmuşken Negredo’ya Çin’den gelen ciddi teklif ile siyah-beyazlılar bir kez daha arayışa geçti.

2.5 MİLYON €’YA GELDİ

Başkan Fikret Orman ile yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Negredo’nun yerini doldurmak amacıyla çoktan İngiltere’ye gittiler bile. Beşiktaş’ın birkaç gün içinde Çin’den gelen teklife olumlu yanıt vermesi, İngiltere’den de yeni golcüsünü İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere siyah-beyazlılar Negredo’yu sezon başında 2.5 milyon Euro’ya Valencia’dan almıştı. Yıllık 4.2 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki yıldız, çıktığı 26 resmi maçta 10 gol atarken 4 de asist yaptı.

SLİMANİ SESLERİ

İngiliz Sky Sports, Beşiktaş’ın Islam Slimani’yi transfer etmek için Leicester City ile temasta olduğunu yazdı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın önceki gün Leicester City’nin FA Cup’ta Fleetwood’u 2-0 yendiği maçı tribünde izlediği öne sürülürken Cezayirli golcü için kulüp yöneticileriyle görüştüğü de iddia edildi.

29 yaşındaki futbolcu sezon başında Sporting’den 30.5 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Toplamda 17 maça çıkan ve 5 gol, 2 asist üreten Slimani, Fleetwood mücadelesine ilk 11’de başladı ve 56 dakika sahada kalırken ilk golün hazırlayıcısı oldu.

Kaynak:Şampiy10