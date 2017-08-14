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Çin'den Kuzey Kore'ye şok!

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son yaptırım kararına uygun şekilde, Kuzey Kore’den demir, kömür ve kurşun ile deniz ürünleri ithalatını yasaklandığını açıkladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:36
Çin'den Kuzey Kore'ye şok!

Çin Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nın ilgili yaptırım kararıyla uyumlu olarak Pyongyang yönetiminden demir, demir cevheri, kömür, kurşun ve kurşun cevherinin yanı sıra deniz ürünleri ithalatının yasaklandığını duyurdu.

Yasağın yarından itibaren uygulamaya gireceği belirtilen açıklamada, daha önce yapılan ithalat işlemlerinin tamamlanması için 5 Eylül'e kadar süre tanındığı ve bu tarihten sonra ithalat prosedürlerinin uygulanmayacağı ifade edildi.

BMGK'nın Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlarına ilişkin kabul ettiği kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

BM'nin 2006 yılından bu yana uyguladığı yaptırımlara rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Pyongyang yönetimi, sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:36
  1. Pyongyang
  2. Çin
  3. Kuzey Kore
  4. nükleer
  5. kıtalar arası balistik füze denemesi
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