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Çin’den Kuzey Kore’ye ihracat yasağı

Çinli yetkililer, kitle imha silahı yapımında kullanılabilceği şüphesinden dolayı, Kuzey Kore’ye ihracat ettikleri bazı ürünlere yasak getirildiğini açıkladılar.

05 Şubat 2018 Pazartesi 23:06
Çin’den Kuzey Kore’ye ihracat yasağı

Münübe Yılmaz

Çinli yetkililer, Pazertesi  günü yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore’ye ihraç ettikleri bazı ürünlere, kitle imha silahı yapımında kullanılması şüphesinden dolayı yasak getirdiklerini açıkladılar. Amerika ile olan anlaşmasından dolayı bazı ürünlerin ihracatını yasakladığını bildiren Çin, Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırıma da destek olduğunu ifade etti. Çin Ticaret Bakanlığı getirdikleri yasaklı ihracat listesinin, Kuzey Kore’nin, BM tarafından uygulanan yaptırımları kırarak, daha önceden yasaklanan ihracat ürünlerinden 200 milyon dolara yakın gelir ettiğinin ortaya çıkması ile daha da genişlediğini vurguladı. Yasaklanan ürünler arasında sivillerin kullandığı uçucu maddeler ile beraber, yangında kullanılan gaz maskelerinin de olduğu belirtilirken, Çinli analizler, Beijing’in uygulamaya başlayacağı bu sert politikanın, Kuzey Kore ile arasında ciddi bir kırılma yaratacağı görüşündeler.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 23:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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