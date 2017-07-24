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Çin'den kritik 'Suriye' mesajı!

Çin'in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiaoyan, Ankara'daki temaslarının ardından Çin'in Ankara büyükelçiliği konutunda basın toplantısı düzenledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:25
Çin'den kritik 'Suriye' mesajı!

Türkiye'ye gelmeden önce İran'da temaslarda bulunduğunu belirten Şie, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Suriye'deki son durumu ele aldıklarını ifade etti.

''SİYASİ ÇÖZÜMÜ HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ''

Şie, iki ülkenin Suriye krizine siyasi çözüm sürecininin hızlandırılmasıyla ilgili benzer tutumları olduğunu belirterek, "Her iki taraf olarak Suriye sorunu hakkında temaslarımıza devam etmeye ve Suriye sorununun siyasi çözümünü birlikte hızlandırmak için çaba sarf etmeye karar verdik." dedi.

''TUTUMUMUZ HİÇ BİR ZAMAN DEĞİŞMEDİ''

Çin'in, siyasi çözümü ısrarla savunduğunu vurgulayan Şie, "Hem Suriye rejimine hem Suriye'nin muhaliflerine hem uluslararası camiaya yönelik tutumumuz hiç bir zaman değişmedi. Biz her zaman Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

''GELECEĞİNE KENDİ HALKI KARAR VERECEK''

Şie, Suriye'nin geleceğine kendi halkının karar vereceğini belirterek, siyasi çözüm arayışlarına diyalog ve müzakere yoluyla ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Şie, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu çalışmalar Suriye'de ateşkesin korunması ve Suriye sorununun siyasi çözümün hızlandırılması için yardımcıdır. Çin tarafı olarak buna olumlu yaklaşıyoruz. Fakat şu ana kadar bazı detaylar üzerinde ilgili tarafların farklı düşünceleri bulunuyor. Ümit ediyoruz ki, ilgili taraflar müzakereleri hızlandırıp bir an önce anlaşmazlıkları gidererek, dört çatışmasızlık bölgesinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlarlar.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • BetoBeto1 dk önce
    Hadi ordan putperest..sen önce ülkendeki müslümanlara yapilan eziyeti durdur..bir siz eksiktiniz zaten..
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