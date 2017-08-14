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Çin'den kritik Kuzey Kore hamlesi!

Çin, BMGK'nın Kuzey Kore'ye yönelik aldığı son ekonomik yaptırımları devreye sokuyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:15
Çin'den kritik Kuzey Kore hamlesi!

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BMGK'nın Kuzey Kore'ye yönelik son ekonomik yaptırımlarının Pekin tarafından uygulanmasına yarından itibaren başlanacağı belirtildi.
Çin, Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze programını sonlandırması amacıyla Kuzey Kore üzerindeki ağırlığını daha fazla kullanması için ABD tarafından baskı altındaydı

Reuters'in aktardığına göre Çin böylece Kuzey Kore'den kömür, demir cevheri, kurşun konsantresi ve cevheri ile deniz ürünlerinin ithal edilmesini yasaklamış oldu.

6 Ağustos'ta alınan yaptırım kararının 1 ay içinde yürürlüğe girmesi gerekiyordu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:15
  1. Çin
  2. kuzey kore
  • alayı şerefsiz,dünya gündemini oyalıyorlar.alayı şerefsiz,dünya gündemini oyalıyorlar.32 dk önce
    şaşırtma
  • AviniAvini1 sa önce
    Hep kandırmaca politika
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