Çin'den kritik Kuzey Kore hamlesi!

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BMGK'nın Kuzey Kore'ye yönelik son ekonomik yaptırımlarının Pekin tarafından uygulanmasına yarından itibaren başlanacağı belirtildi.

Çin, Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze programını sonlandırması amacıyla Kuzey Kore üzerindeki ağırlığını daha fazla kullanması için ABD tarafından baskı altındaydı



Reuters'in aktardığına göre Çin böylece Kuzey Kore'den kömür, demir cevheri, kurşun konsantresi ve cevheri ile deniz ürünlerinin ithal edilmesini yasaklamış oldu.



6 Ağustos'ta alınan yaptırım kararının 1 ay içinde yürürlüğe girmesi gerekiyordu.