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Çin’den Kore Yarımadası için itidal çağrısı

Çin, Kore Yarımadası etrafında yapılan tatbikatlara yönelik taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı

03 Kasım 2017 Cuma 15:21
Çin’den Kore Yarımadası için itidal çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Japonya ve Güney Kore’ye Kore Yarımadası etrafında yaptıkları tatbikatlara yönelik bölgedeki tansiyonu düşürmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kore Yarımadası etrafında tatbikat yapmasına ilişkin tüm taraflara açıklama ve eylemlerine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun gergin, hassas ve kırılgan olduğunu belirten Hua, tüm tarafların ortak hareket ederek Kuzey Kore’nin nükleer programı sorununu bir an önce diyalog ve müzakere odaklı çözüm eksenine getirebilmelerini umduklarını söyledi.

Sözcü, tarafların karşılıklı güveni artırma ve birbirlerinin makul güvenlik endişelerini göz önünde bulundurması gerektiğine dikkati çekerek, Kore Yarımadası sorununun çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

ABD’ye ait 3 uçak gemisi ve 2 B-1B stratejik bombardıman uçağı ile Japonya ve Güney Kore’ye ait savaş jetleri, dün Kore Yarımadası etrafında tatbikat yapmış, Kuzey Kore de tatbikatların bölgedeki mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:21
  1. ABD
  2. çin
  3. Çin Dışişleri Bakanlığı

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