Çin'den kimyasal silah tepkisi

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Sözcü Hua, İngiltere ve Fransa'nın geçtiğimiz günlerde BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, Suriyeliler ve Suriyeli örgütlerin ülkede kimyasal silah kullanımına yaptırım ile ilgili karar taslağını değerlendirdi.

Hua, Çin'in kimyasal silah sorunundaki tutumunun hiç değişmediğini, kimyasal silahların herhangi bir güç tarafından ve herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılmasına karşı çıktığını belirtti.

Sözcü, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye ile ilgili kararlarının ülkedeki sorunun siyasi yollardan çözülmesine yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sözcü Hua, uluslararası toplumun çaba harcayarak Suriye sorununun siyasi yollardan çözülmesine yapıcı ve aktif rol oynamasına çalıştığını de sözlerine ekledi.