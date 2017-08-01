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Çin'den ilk hacı kafilesi kutsal topraklarda

Çin'in 284 kişilik ilk hacı kafilesi Medine'ye vardı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:56
Çin'den ilk hacı kafilesi kutsal topraklarda

Çin'in bu yılki ilk hacı kafilesinin, Suudi Arabistan'ın Medine şehrine vardığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Yünnan eyaletinden yola çıkan 284 Çinli Müslüman, Medine'de beş gün konakladıktan sonra Mekke'ye geçecek.

Çin İslam Cemiyeti, bu yıl 12 binden fazla Çinli Müslüman'ın hacca gideceğini duyurdu.

Ülkenin başkenti Pekin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi ve Gansu eyaletinin başkenti Lancou'dan yapılacak charter uçuşlarla taşınacak Çinli hacı adaylarının, önce Medine'ye, buradan da Mekke'ye götürüleceği belirtildi.

Çin'deki 56 etnik azınlıktan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:56
  1. Tata
  2. Tatar
  3. Çin
  4. Tat
  5. Arabistan
  6. Sincan
  7. Uygur
  8. Mekke
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