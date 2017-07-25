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Çin’den Hindistan’a gözdağı

Çin ordusu Hindistan’a Himalayalar’daki tartışmalı bölgeden askerlerini çekmesi uyarısı yaptı.

25 Temmuz 2017 Salı 08:12
Çin’den Hindistan’a gözdağı

Bölgeyi savunmak için bölgedeki lojistik kapasitenin arttırılacağına vurgu yapılan açıklamada, “Bir dağı titretmek kolaydır ancak Çin Halk Kurtuluş Ordusunu (PLA) titretmek zor olur” dendi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien Hindistan’ın işini şansa bırakıp gerçek dışı hayallere kapılmaması gerektiğini dile getirerek, “Ordu güçlerimiz, Hindistan sınırındaki lojistik kapasitesi ve tatbikat yoğunluğunu artırmaya odaklanacak” dedi. Yeni Delhi yönetimine “yapıcı adımlar atarak hatasından derhal dönmesi” çağrısında bulunan Vu, “iki ülke arasındaki sınır güvenliğini korumak için provokasyonlara son verilmesi gerektiğini” söyledi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:12
  1. Hindistan
  2. Yeni Delhi
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