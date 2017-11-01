Çin'den 'hayalet drone' hamlesi

Son yıllarda askeri harcamalarını ciddi oranda artıran Çin, yeni nesil drone'u için önemli bir adım attı.

Bir süredir yeni nesil bir casus drone geliştiren ülke bu modelin testlerine start verdi.

Söz konusu drone'un en dikkat çeken özelliği ise radara yakalanmayacak olması.

Çin'in casus drone'u bu özelliği yüzünden 'hayalet drone' olarak da anılıyor.

Deniz seviyesinden 20 kilometre yüksekte uçabilecek olan drone yüksek irtifada uçacağı için radara yakalanmıyor.