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Çin'den 'hayalet drone' hamlesi

Çin radara yakalanmayan 'casus drone'unu test etmeye başladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:50
Çin'den 'hayalet drone' hamlesi

Son yıllarda askeri harcamalarını ciddi oranda artıran Çin, yeni nesil drone'u için önemli bir adım attı. 

Bir süredir yeni nesil bir casus drone geliştiren ülke bu modelin testlerine start verdi. 

Söz konusu drone'un en dikkat çeken özelliği ise radara yakalanmayacak olması. 

Çin'in casus drone'u bu özelliği yüzünden 'hayalet drone' olarak da anılıyor.

Deniz seviyesinden 20 kilometre yüksekte uçabilecek olan drone yüksek irtifada uçacağı için radara yakalanmıyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:50
  1. Çin
  2. drone
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