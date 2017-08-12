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Çin'den flaş Kuzey Kore mesajı!

Çin, ABD ve Kuzey Kore'ye mevcut gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınarak "karşılıklı güç gösterisine son vermeleri" çağrısında bulundu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:27
Çin'den flaş Kuzey Kore mesajı!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Washington ve Pyongyang arasındaki karşılıklı sert söylemlerle tırmanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HASSAS VE KARMAŞIK

Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun "hassas ve karmaşık" olduğunu vurgulayan Gıng, ilgili tarafların tansiyonu daha da artıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

"Çin, ABD ve Kuzey Kore'nin tansiyonu düşürecek ve karşılıklı güveni tesis edecek işler yapmasını umuyor." ifadesini kullanan Gıng, tarafların "karşılıklı güç gösterisi ile gerilimi sürekli tırmandırmaya son vermesini" istedi.

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine entegre edebilecekleri nükleer savaş başlıkları üretmeyi başardığına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmesi durumunda "daha önce görülmemiş bir gazapla karşı karşıya kalacaklarını" söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vuracağına dair bir haber yayımlamış, bunun üzerine de ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pyongyang yönetimine "rejimini ve halkını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi bırakması" çağrısında bulunmuştu.

Trump, son yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Guam Adası'nı bir kez daha açıktan tehdit etmesi durumunda "bunu yaptığına pişman olacağını" ifade etmişti.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:27
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