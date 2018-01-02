Çin'den flaş 'İran' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, İran’daki hükümet karşıtı protestolara ilişkin “İran’ın istikrarını korumasını diliyoruz’’ dedi.

Çin Dışişleri’nden İran’da yaşanan hükümet karşıtı protestolarla ilgili ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang düzenlediği basın toplantısında, Çin’in İran’da yaşanan son gelişmelere dair haberleri yakından takip ettiğini belirtti. Shuang, ‘‘İran’ın istikrarını korumasını ve kalkınma gerçekleştirmesini diliyoruz’’ ifadesini kullandı.

İran’da yoksulluk ve işsizliği protesto eden binlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 20 kişi öldü.