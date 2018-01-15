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Çin'den flaş hamle! onu da kendisi yapacak

Çin, kripto paralar için borsa benzeri hizmetler sunan online platformları ve mobil uygulamaları hedefine aldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
Çin'den flaş hamle! onu da kendisi yapacak

Çin, kripto paralar için borsa benzeri hizmetler sunan online platformları ve mobil uygulamaları hedef alarak kripto para alım-satımına yönelik yasakları sıkılaştırıyor. Ülkenin amacı bu piyasaları da merkezileştirmek.

Bloomberg International'da yer alan habere göre Çinli yetkililer, geçtiğimiz yıl yasakladıkları kripto para borsalarının ardından aternatif kanallarda aktivitenin arttığını tespit ettiler. 
 
Çin hükümeti, gerek yurt içi gerekse deniz aşırı kripto para online platformlarına erişimi engellemeyi ve bu yolla alım-satımı merkezileştirmeyi hedefliyor.
 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
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