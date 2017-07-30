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Çin'den dünyayı ürküten açıklama!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 90. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, amaçlarına ulaşmaları ve güvenliklerini sağlamaları için ülke tarihinin en güçlü orduyu kurmaları gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar üzerine dünyanın her yerinden tepkiler yağmaya başladı..

30 Temmuz 2017 Pazar 12:47
Çin'den dünyayı ürküten açıklama!

Kutlamalar kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.

Törene katılan Çin Devlet Başkanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk kez ordu üniforması giydi.

​​'TÜM İŞGALCİLERE KARŞI ZAFER ELDE ETME YETENEĞİNE SAHİBİZ'

Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, huzurlu yaşamın her bir halk için bir ödül, huzuru korumanın da halk ordusunun temel yükümlülüğü olduğunu kaydederek, "Bugün, ulusal diriliş hedefimize her zamankinden daha yakınız ve tarihimizin en güçlü halk ordusunu inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Çin ordusunun tüm işgalcilere karşı zafer elde etme yeteneğine sahip olduğunu belirten Şi, ordunun ulusal bağımsızlık, güvenlik ve çıkarlarını koruma konusunda kendinden emin ve kararlı olduğunu vurguladı.
Çin Merkez Televizyonu'ndan (CCTV) canlı yayınlanan törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100'den fazla uçak yer aldı. Törende yerli üretim 99-A tankları, HJ-10 tanksavarlar, HQ-6 füze rampaları, 12-A gemi füzeleri, Dongfıng-26 nükleer ve konvansiyonel füzeler de sergilendi. Çin hava kuvvetlerine ait J serisi savaş uçakları, H-6 bombardıman uçakları da acil kalkış ile savaş pozisyonunda havadan geçiş yaptı.

DÜNYADAN TEPKİLER YAĞDI

Çinping'in açıklamalarının ardından dünyanın her yerinden tepkiler yağmaya başladı. Çin'in bu tutumu, tüm dünyaya savaş açmayı hedeflediği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:47
  1. Çin Devlet Başkanı
  2. Çin Komünist Partisi
  • MM12 dk önce
    Cin tuvarini kimin icin ortuler unutma imanimiz saglam oldukca bizlen hic bir mahlukat savasamaz.ve yenemez.yederki icimizde hain olmasin.
  • ObjektifObjektif39 dk önce
    Bu açıklama siyonist sisteme karşı yapıldığını düşündüğüm için benden tam destek.
  • vatansevervatansever47 dk önce
    Çinden korkan,çinli olsun..onlarin buda si varsa,bizim allahimz cc var..ve allah cc bize yeter..
  • ahmet öztürkahmet öztürk48 dk önce
    Asya ülkeleri için bu olumlu bir adım,artık dünyaya bela olan abd nin gücü azalacak asyaya yan gözüyle bile bakamıyacaklar,bizde asya birliği için en kısa sürede harekete geçmeliyiz,ab bizim için bitmiştir onların gayesi bizi almayıp oyalayıp asya birliğini girmememizi engel olmak,en büyük askeri güç asya ülkelerinde bu ülkelerin genç yapısı dünyayı titretiyor ab ve abd artık yaşlı bir nüfusa sahip,paralı askerlerler ise milli ruhhtan uzak olduğu kadar olsun deyip savaşıyor abd de bundan kaybediyor,ve abdli diye bir ırk yok milli ruh ancak ırkı olan milletlerde olur,melez ırklar asla başarılı olamaz bayraklarınıda don sütyen iş çamaşırı yapar giyerler bu toplumlardan ne beklenir bu abd savaş kazanabilirmi asla
  • pkk/pyd destekçisi baş terörist abd...pkk/pyd destekçisi baş terörist abd...1 sa önce
    Siyonist abd terörist devletinin hakkından imansız ateist çin ,kuzey kore ve rusya gelecek İnşAllah... abd sadece kendisinin istediği her şeyi yapabileceğini düşmesin .
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