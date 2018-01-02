Çin'den Donald Trump'a Pakistan tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'ın terörle mücadelede büyük bedeller ödediğini ve büyük çabalar harcadığını belirterek "Uluslararası toplum bunun farkına varmalı" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın söz konusu çabalarıyla uluslararası alanda terörle mücadeleye katkı sunduğunu ifade eden Sözcü Gıng, "Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için diğer ülkelerle karşılıklı saygı temelinde iş birliği yapması ve birlikte çalışmasını görmekten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Sözcü, Çin ve Pakistan'ın kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini sürdüreceğine işaret ederek ülkesinin Pakistan tarafıyla her alanda iş birliğini derinlemesine geliştirmek istediğinin altını çizdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, dün Twitter'da paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirtmiş ve "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.