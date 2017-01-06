Çin'den Donald Trump'a misilleme gelebilir

ABD'nin 45. başkanı olarak seçilen Donald Trump, daha göreve gelmeden yaptığı agresif çıkışlarla dikkat çekiyor. Son yıllarda dünya ticaretinde daha etkin hale gelen Çin ise, ABD karşıtı politikalarını gizleme gereği duymuyor. Öte yandan Çin'den konuyla ilgili kaynakların aktardıkları bilgilere göre, Trump'ın ticaret savaşlarını kızıştırması durumunda Çin de karşı hamle yapabilir.

ABD ŞİRKETLERİNE YÖNELİK İNCELEMELER ARTABİLİR

Konuyla ilgili kaynaklara göre, Çin'in değerlendirdiği seçenekler arasında çok bilinen ya da büyük oranda Çin faaliyeti bulunan ABD şirketlerine vergi ya da rekabet cezaları kesilebilir. Diğer olası önlemler arasında anti-dumping soruşturması başlatılması ve Çin devletinin ABD ürünleri alımını azaltması yer alıyor.



Çin'in bu hamlesi iki ülke arasındaki gerilimin şirketlere nasıl yayılabileceğinin bir göstergesi. Trump, Çin'i siyasi saldırılarının en sık hedefi haline getirdi ve Çin'de Komünist Parti'nin yayın organı Global Times'ın "demir perde" korumacılığını getireceğine inandığı bir ekip atadı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET

ABD'nin Çin ile ticaret açığı Ekim'de 31.1 milyar dolara geriledi (bir önceki ay 32.5 milyar dolar). Ekim'de ABD'nin Çin'e ihracatı Aralık 2013'ten bu yana en güçlü seviyedeydi. Böylece 2016'nın ilk 10 ayında, ABD'nin Çin'e ticaret açığı 288.78 milyar dolara ulaştı.

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