Çin'den Donald Trump'a Kuzey Kore uyarısı

Çin basını, Devlet Başkanı Şi Jinping, Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a karşılıklı gerilimi artıracak eylem ve söylemlerden uzak durma çağrısında bulunduğunu yazdı.

Çin devlet basınında yer alan habere göre Şi, Trump ile telefonda görüşerek "tüm tarafların gerilimi artıracak söylem ve eylemleri terk etmesi lazım" dedi.

Şi, Çin ve ABD'nin Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma ve bölgede barışı koruma açısından aynı çıkarlara sahip olduğunu da belirtti.

Beyaz Saray'ın telefon görüşmesiyle ilgili açıklamasında ise Şi'nin Trump'a çağrısı yoktu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, açıklamada "Çin ve ABD, Kuzey Kore'nin provokatif ve gerilim yaratan davranışlarına son vermesi konusunda hemfikir" ifadeleri yer aldı.

Telefon görüşmesinin açıklanmasından saatler önce New Jersey'de sahibi olduğu golf tesisi Bedminister'da konuşan Trump, Kuzey Kore'nin açıklarında füze denemesi yapacağını söylediği ABD toprağı Guam'a bir şey olması durumunda Kuzey Kore'nin "çok büyük bir bela" ile karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Trump, Kuzey Kore'ye yaptırımları daha da artırabileceği uyarısında bulunurken "Guam çok güvenli, inanın bana" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya ve Almanya da ABD - Kuzey Kore gerilimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu gerilimin kendilerini "çok endişelendirdiğini" söylerken Almanya Başbakanı Angela Merkel de sorunun askeri bir çözümünün bulunmadığına dikkat çekti.

Merkel, "Söylemleri sertleştirmek yanlış cevap" diye konuştu.