Çin'den Donald Trump'a jet cevap

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pyongyang’ın son füze testini takiben twitter hesabından yaptığı “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” açıklamasına, problemin Çin’de ortaya çıkmadığını ve tarafların çözüm bulmak için beraber çalışması gerektiği yönünde cevap verdi.

Amerika ve Japonya’nın Çin’in Pyongyang’da daha fazla kontrol sahibi olması yönünde eleştiriler ve yakın müttefiki Kuzey Kore’nin devam eden nükleer denemeleri Çin’de gerginliğe neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin bir ay içinde 2. kıtalar arası balistik füze denemesine ilişkin dün attığı tweetle Çin’i eleştirmişti. Trump, “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz, bir yılda yüzlerce milyar dolar ticaret yapmalarına izin verdi. Ancak, Kuzey Kore konusunda ABD için hiçbir şey yapmadılar, sadece konuştular. Bunun daha fazla devam etmesine izin vermeyeceğiz Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi” ifadelerini kullanmıştı.