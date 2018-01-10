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Çin'den dev hamle! 184 tane sipariş etti

Çin`in Fransa`dan 184 adet Airbus A320 model uçak sipariş etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:58
Çin'den dev hamle! 184 tane sipariş etti

Fransız yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'in tam 184 adet Airbus A320 uçağı siparişi verdiği belirtildi. Uçaklar Çin'deki 13 havayolu şirketinde kullanılacak.

Açıklamada ödenecek fiyat ile ilgili bilgi verilmese de Çin'in bu satın alım için en az 18 milyar dolar ödeyeceği tahmin ediliyor.

Uçakların 2019 ve 2020 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor. Anlaşma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde yapıldı.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yılın kasım ayında ülkeye yaptığı ziyarette de 37 milyar dolar karşılığında 300 Boeing uçak satın almak için anlaşma imzalamıştı.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık sektörünü sahip olması nedeniyle Çin, Airbus ve Boeing rekaberinde önemli bir yer tutuyor.

Çin'in önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 7 bin 240 adet ticari uçağa ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:58
  1. çin
  2. airbuss
  • Adın batsınAdın batsın27 dk önce
    Şu magazin programları ağzıyla yaptığınız önümüzü reklamlarınız çok pis adam gibi haberin kaynağını yapsanıza
  • sancarsancar30 dk önce
    algı haberi bizim yaptığımızı çin yapıyor, abd den aldı, şimdide fransadan uçak alıyor muhabbeti. Çin ile aynı kategorideyiz der gibi..Yalnız airbuss ın çinde 2009 a320 ve 2017 de a330 uçaklarını üreten fabrikalrının olduğunu da yazın.
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