Çin'den büyük projeye katıldı

Uzay araştırmaları yürüten ajanslar, Marsa insan gönderme konusunda kıyasıya yarışa girmiş durumdalar. Önce NASA sonra Avrupa/Rusya uzay ajansları marsa ulaşmak için son hızla teknolojilerini tamamlamaya çalışıyor.



Şimdi ise bu çalışmalara bir dünya devi daha dahil oluyor. Uzaya gönderdiği uydular ve yaptığı araştırma çalışmaları ile gündemden hiç düşmeyen Çin, Mars'a robot indirmek için çalışmlara başladığını açıkladı.



Çin, Kızıl Gezegene uzay araştırmalarını genişletmek amacı ile 2020 yılında robot indirmeyi planladığını açıkladı. Akabinde yapılan araştırmalar doğrultusunda 2030 Yılında ise Mars'a insan indirmeyi hedefliyor.



Hem yerde hem yörüngede olamk üzere Çin'in Mars'a göndereceği ilk araç iki parçadan oluşacak. Diğer uzay ajanslarının yaptığı gibi gezegene bir rover indirmeyi hedefleyen Çin, aynı zamanda Kızıl gezegenin yörüngesine birde uydu gönderecek. Bu uydu de hem yüzeyin fotoğraflarını çekecek hem de yerdeki robotun dünya ile iletişimini sağlayacak.









(Yeni Şafak)