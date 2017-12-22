Çin'den Avrupa Birliğine karşı açıklama

Çin Dışişleri, AB'nin yayımladığı Çin ekonomisi hakkındaki raporun Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden çifte standartlı bir girişim olduğunu belirterek, AB'ye DTÖ kurallarına uyma çağrısında bulundu.

AB Komisyonu, dün Çin'deki sosyalist piyasa ekonomisini eleştiren bir rapor yayımladı. Aynı gün AB'nin anti dumping soruşturmalarına ilişkin yeni kurallar da resmen yürürlüğe girdi. AB, raporunda, Çin piyasasında ağır tahrifat görüldüğünü iddia etti.

Sözcü Hua Chunying, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu raporun asılsız yorumlar ortaya koyduğuna, bunun DTÖ kurallarını ihlal eden çifte standartlı bir girişim olduğu gibi hem Çin'e, hem de AB'ye zarar getireceğine dikkat çekti.

Hua, AB'nin DTÖ kurallarına titizlikle uyarak, subvansiyon gibi tedbirleri kötüye kullanmaması, böylece Çin-AB ticari işbirliğini koruması gerektiğini vurguladı.

AB'nin Çin'e ayrımcı ve adaletsiz kısıtlamalar getirdiğini, ancak bu eyleminin DTÖ kurallarını ihlal ettiği konusunda konuşmaktan kaçındığını söyleyen sözcü, Çin'in kendi yasal haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.

AB'nin asılsız yorumlarına karşı, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan da yanıt geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, her ülkenin kendi ekonomik gelişme yolunu seçme hakkına sahip olduğunu söyleyerek, bu seçime uluslararası toplumun saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Gao Feng, Çin halkının tercih ettiği Çin'e özgü sosyalist piyasa ekonomisi sisteminin ülkenin somut koşullarına uyduğu gibi, yeni dönemde Çin'in ekonomik kalkınma gereksinimlerini karşıladığını, dolayısıyla çok sayıda ülke tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Sözde "piyasa tahrifatı" suçlamasına karşı çıktıklarına dikkat çeken Gao Feng, AB liderlerinin Çin ile sağlıklı ve istikrarlı ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini daha önce çok sayıda vesileyle açıkladıklarını hatırlattı.

Edinilen bilgilere göre, yılın 11 ayında Çin ve AB arasındaki ticaret yüzde 12,7 oranında artarak 556 milyar 690 milyon ABD Doları'na ulaştı. Aynı dönemde AB'nin Çin'de yaptığı doğrudan yatırım projelerinin sayısı 44 bini aştı, fiilen değerlendirdiği sermaye ise 119 milyar 760 doları buldu.

AB ve Çin arasındaki ticaretin iyi durumda olduğunu dile getiren sözcü, AB'nin sözleriyle eylemlerinin uyuşması gerektiğine işaret ederek, AB'ye Çin ile ikili ticaretinde mevcut iyi eğilimi korumak için çaba harcama çağrısı yaptı.