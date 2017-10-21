Komünist Çin'den 'Arakan' katliamına alçak destek
Binlerce Müslümanı katleden ve 800 bin Müslüman'ın yurtlarını terk etmesine neden olan Myanmar'a destek Çin'den geldi.21 Ekim 2017 Cumartesi 14:04
25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve fanatik Budist gruplar tarafından Müslümanlara yönelik uygulanan şiddetle gündeme gelen Myanmar'a hükümetine Çin'den destek verdi.
UYGULANAN KATLİAMA 'BARIŞ' DEDİLER
Uluslararası toplumun tepkilerine ve Birleşmiş Milletler'in "etnik temizlik" açıklamasına karşın, Çin yönetiminden gelen açıklamada Arakanlı Müslümanlara yönelik uygulanan şiddet için "barışı ve istikrarı koruma çabaları" ifadesi kullanıldı.
Çin'de iktidarda bulunan Çin Komünist Partisi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Guo Yezhou, yaptığı açıklamada Arakan'da faaliyet gösteren silahlı isyancı grupları eleştirirken, "Arakan'da gerçekleşen vahşi saldırıları kınıyoruz. Myanmar'ın barışı ve istikrarı koruma çabasını anlıyor ve destekliyoruz. Myanmar'daki tüm bölgelerin, barışa, istikrara ve gelişime kavuşmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Pekin yönetiminin, Myanmar'ı on yıllardır yöneten generallerle iyi ilişkilerinin olduğu biliniyor.
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hercai1 gün önce Ozturkler isimli yorumcu! Kafirane sozlerin burada gecerli degil! Turkler shaman degildir, Tengriye inanirlardi, o da tek olan Allahti. Ikra, biz zaten orta asyaliyiz, sende Ozturklere muhalefet yaparken yanlisa giriyorsun! ikra1 gün önce Bu ulkenin %99 musluman..senin gibi %1 lerde boyle sacma laflar uretir..orta asyaya git..seni tutanmi var.islam ile sereflenmek herkese nasip olmaz..osmanli da islamla yuceldi...hangi ulkenin ajanisin sen yahu..milleti bu kadar salak mi sandin? alaettin 1 gün önce belliki büyük bir devlet destekliyordu yoksa kadın şımarık şımarık konus mazdiALLAHİNVE CÜMLEYARATTIKARINLANETİNE UĞRASINÇİN'DE MAYALAR DA BELASİNİ BULSUN Mehmetyazici1 gün önce Cin iblisiyleabdiblisiikinizedelanetolsun Ozturkler1 gün önce Darisi anadolunun basina.anadolu islamiyetten kurtulsa ve aslina donse.zorla musluman yapilmis turkler samanizme donun bizim ozumuz samanizm.osmanliyi cokerten dahi islamdir.en geri ulkeler islam ulkeleri.turk ileri cagdas ayddin akilci hur ve biyat etmeyendir.turkten kul olmaz.kulluk yapan turk olamaz.turk hicbirseye hickimseye boyun egmez.sadece dogaya tabiata saygi gosterir.sevgi dostluk baris kardeslige inanir.hurafeye inanan turk degildir.acin okuyun 3kitabida mantikli gelirse inanin sizin biliceginiz is.biz samaniz donme degiliz.ozumuz turk aslimiz turk. Rk 1 gün önce Muslumanlarberaberolmazsakimansizlarbizleriböyleher gunöldureceklerBiz de böylemalmal bakacagiz icimizdekiacilarinbitmesigerekiyor Baba1 gün önce Köpek eti yiyenler köpektir ve köpek gibi havlarlar. Sizinsonunuzda yakındır inşallah. Kasım ceylan işipolat 1 gün önce Bu Çin kafiri onlarda daha beter azılı bir islam düşmanıdır kendilerini faşist ettiler rical-i devlete duyurulur ilerde moğollar gibi müslümanların başına bela olabilirler inşaallah amerikan ve Çin kafiri birbirini kırarlar Adil1 gün önce Benim tanidigim Uygurlar var burada. Devlet tarfindan teslim edilmediler edilen varsa da duymadim. Yalniz buradaki Uygurlar burada kalmasin Cin esaretine geri donsun diye Cin oradaki anne babalarini hapse atip iskence ediyor. Buna ragmen aileleri geri donmelerini istemiyorlar. Cok zor cok. Adil1 gün önce Elimizden cok az sey geliyor. Biraz da fitratimizda sabirsizlik var. Allah daha once de yaptigi gibi kafirleri helak etse.Muslumanligi gectim de insan bile degiller. Allah sonumuzu hayr etsin.