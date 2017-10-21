Komünist Çin'den 'Arakan' katliamına alçak destek

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve fanatik Budist gruplar tarafından Müslümanlara yönelik uygulanan şiddetle gündeme gelen Myanmar'a hükümetine Çin'den destek verdi.

UYGULANAN KATLİAMA 'BARIŞ' DEDİLER

Uluslararası toplumun tepkilerine ve Birleşmiş Milletler'in "etnik temizlik" açıklamasına karşın, Çin yönetiminden gelen açıklamada Arakanlı Müslümanlara yönelik uygulanan şiddet için "barışı ve istikrarı koruma çabaları" ifadesi kullanıldı.

Çin'de iktidarda bulunan Çin Komünist Partisi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Guo Yezhou, yaptığı açıklamada Arakan'da faaliyet gösteren silahlı isyancı grupları eleştirirken, "Arakan'da gerçekleşen vahşi saldırıları kınıyoruz. Myanmar'ın barışı ve istikrarı koruma çabasını anlıyor ve destekliyoruz. Myanmar'daki tüm bölgelerin, barışa, istikrara ve gelişime kavuşmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekin yönetiminin, Myanmar'ı on yıllardır yöneten generallerle iyi ilişkilerinin olduğu biliniyor.