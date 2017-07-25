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Çin'den ABD'ye uyarı: Derhal son ver!

Çin Savunma Bakanlığı, "ABD ordu güçleri, Doğu Çin Denizi'ndeki emniyetsiz, profesyonelliğe aykırı ve dostça olmayan askeri faaliyetlerine son vermeli" açıklaması yaptı

25 Temmuz 2017 Salı 16:45
Çin'den ABD'ye uyarı: Derhal son ver!

Çin Savunma Bakanlığı, ABD jetlerinin Doğu Çin Denizi'nde Çin savaş uçakları tarafından "tehlikeli" bir şekilde engellendiği iddiasını yalanlayarak Washington yönetimine kendi egemenlik sahasından uzak durması çağrısı yaptı.

Bakanlık sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı yazılı açıklamada, Çinli pilotların "kanuni, gerekli ve profesyonelce" bir eylemde bulunduğunun altını çizerek, "ABD ordu güçleri, Doğu Çin Denizi'ndeki emniyetsiz, profesyonelliğe aykırı ve dostça olmayan askeri faaliyetlerine son vermeli." ifadesini kullanıldı.

ABD hava kuvvetlerine ait bir keşif uçağının, pazar günü Doğu Çin Denizi'ndeki hava sahası yakınında tespit edildiğini dile getiren Rın, bunun üzerine Çinli pilotların, "yönetmelikler gereği ve kanunlara uygun şekilde bu uçakların yaklaşmasını önlediğini" aktardı.

Rın, ABD keşif uçaklarının söz konusu bölgede Çin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ve havada potansiyel kaza riski oluşturarak her iki ülke pilotlarının emniyetini tehlikeye attığını savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise "ABD'nin, gelecekteki potansiyel kaza risklerini ortadan kaldırmak adına bölgede uluslararası hukuka aykırı askeri faaliyetlerini durdurması gerektiğini" söyledi.

ABD donanma yetkilileri, Doğu Çin Denizi ile Sarı Deniz arasında seyreden EP-3 keşif uçağının uluslararası hava sahasında Çin'e ait 2 J-10 savaş uçağı tarafından "tehlikeli" bir şekilde engellendiğini öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:45
  1. ABD
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