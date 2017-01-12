Çin'den ABD'ye şok tehdit: Gereken cevabı vereceğiz!

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Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi, "Çin'in Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki Güvenlik İş birliği Politikaları" raporunda, "ortak kapsamlı, iş birliği odaklı ve sürdürülebilir güvenlik" vurgusu yaparak ülkenin bölgesinde "istikrar ve barış hedeflediğini" savundu.

Büyük ülkelerin bu anlamda yapıcı rol oynaması gerektiğine değinilen raporda, "Soğuk savaş zihniyetinden uzaklaşılması, karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerin doğru ele alınması" çağrısı yapıldı. Pekin yönetimi, raporda "Küçük ve orta ölçekli ülkelerin, büyük ülkeler arasında taraf tutmak zorunda olmadığı" değerlendirmesinde bulunurken, "Bir tek ülkenin kendi kuralı, otomatik olarak uluslararası hukuka dönüşmemeli." ifadesine yer verdi.

Çin Devlet Konseyi, "Uluslararası barış ve bölgesel istikrara katkı sağlamak amacıyla ulusal savunmasını güçlendirileceğini" vurgulayarak "Ordu modernizasyonun stratejik planlarının bir parçası olduğunu" kaydetti.

Pekin hükümetinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerini geliştirmekten yana olduğuna işaret edilen raporda, "Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik haklarımızı ihlale yönelik provokatif eylemlere gereken cevabı veririz." ifadesi kullanıldı.

KORE YARIMADASI

Kuzeydoğu Asya'da uzun vadeli istikrar için uluslararası toplumla ortak çaba harcamayı sürdüreceklerinin altı çizilen raporda, ABD ve Güney Kore'nin bölgede konuşlandırmayı planladıkları Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması'nın (THAAD) yarımadada tansiyonu artıracağı ve karşılıklı güvene zarar vereceği savunuldu.

Pekin yönetimi, "ABD ve Güney Kore'ye THAAD mevzilendirmesine ilişkin süreci durdurmaları" çağrısını yaptı.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yeraltı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor.

SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ

ABD, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğü olan uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek, bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. Washington yönetimi, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.

Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'nin yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.