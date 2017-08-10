Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin'den ABD'ye sert uyarı!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir destroyerin Çin'in kara sularını ihlal ettiğini ve güvenliğini tehlikeliye attığını söyledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 21:53
Çin'den ABD'ye sert uyarı!

ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı savaş gemisinin, Çin'in komşularıyla anlaşmazlık yaşamasına neden olan mercan resifleri ve adaları Mischief Resifi ve Spratly Adaları'na yaklaştığı bildirilmiş, ABD'li yetkiler bunu doğrulamıştı.

Bununla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden, Güney Çin Denizi'ndeki geminin faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaparak, "ABD destroyeri Çin kanunlarını ve uluslararası yasaları çiğnemenin yanı sıra, Çin'in egemenlik ve güvenliğine ciddi şekilde zarar vermiştir," ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Çin, bu durumdan fazlasıyla hoşnutsuzdur ve konuyu ABD tarafıyla görüşecektir," denildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 21:53
  1. abd
  2. çin
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
    1. Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
    2. Öfkeli koca karısını 6 yerinden..
    3. "Kavgayı bırakalım, köylünün fındığına..
    4. ''Bağımsız Kürdistan'' için alimlerle..
    5. ABD'den 'Telafer' açıklaması: Oradan..
    6. Mascid-i Aksa ilk olarak nasıl inşa..
    7. Son dakika...İşgalciler hazırlanıyor...
    8. Trabzonspor'un yıldızı İngiltere'ye..
    9. Çin'den ABD'ye sert uyarı!
    10. Avrupa çöküşe doğru gidiyor...
    11. Pedofili sapkınlığı Batı'dan yayılıyor
    12. "Dinin emrettiği her alan Diyanet'in..
    13. 5 bin yıllık eski kenti ortaya..
    14. Çok sayıda canlı bomba aracı... 70..
    15. Taksitle kiralık katil tutmuş!
    16. DEAŞ'tan baskın... çok sayıda asker..
    17. Demirören'den flaş 'Fatih Terim'..
    18. Diyanet mülteci ve uyuşturucu için..
    19. 5 Müslüman kefaretle serbest bırakıldı
    20. Uydudan görüntülendi.. Saldırı..
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!