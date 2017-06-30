Çin'den ABD'ye protesto

Çin, ABD’nin Tayvan’a yaptığı 1.4 milyarlık silah satışı planını şiddetle protesto ederek, anlaşmanın iptal edilmesini istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD ve Çin ilişkilerinin zarar görmemesi için silah satışının acilen durdurulması gerektiğini ifade etti. Lu Kang, silah satışının Çin’in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini ve ABD’nin uzun yıllardan beri izlediği ’Tek Çin’’ politikasına olan bağlılığını zedeleyeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra Tayvan’la yaptığı ilk anlaşma olan silah satışı anlaşmasını dün onayladı. Tayvan, adanın savunma yeteneğinin geliştirmesi beklenen anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.