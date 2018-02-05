Çin'den ABD'ye nükleer bomba cevabı

Çin ABD yönetiminin Pekin’i muhtemel nükleer rakip olarak niteleyen raporunu eleştirdi ve Washington’a nükleer silahlarını azaltma çağrısı yaptı.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guogiang tarafından yapılan açıklamada, “Çin tarafı rapora muhalefetini ifade eder” dedi.

Açıklamada, “Umarız Amerika Soğuk Savaş ruhundan vazgeçer, kendi nükleer silahsızlanmasının sorumluluğunu alır” dendi. Açıklamada ayrıca Çin’in hiçbir zaman nükleer bombayı ilk kullanan olmayacağı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yayınladığı raporda Amerika’nın nükleer saldırıları caydırmak için bünyesindeki nükleer silahları yenilemeyi planladığını kaydetmişti.

Çin, Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün raporuna göre 270 nükleer başlıkla dünyanın en fazla nükleer silaha sahip beşinci ülkesi.